Vitamine Social: parte la 2° Stagione

Al via la seconda stagione di Vitamine Social, il format “leggero” che educa all’uso professionale dei Social. Il progetto arriva per la prima volta nelle Marche, raccogliendo adesione ed entusiasmo in un gruppo di studenti della storica Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona.

Ideato e realizzato da AD Communications, Agenzia di Comunicazione con sede a Bologna, Vitamine Social è un progetto di “edutainment” (divertimento-educativo) che mette al centro le curiosità e le domande dei futuri manager della comunicazione e del design sui diversi aspetti professionali legati ai Social Network più in voga.

Il format, che ha visto nel 2020 i praticanti di InCronaca, testata del Master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Bologna, nei panni di intervistatori, apre quest’anno ad altri settori come il design e l’arte.

“L’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona – sottolinea il Direttore prof. Giordano Pierlorenzi – offre da sempre alle aziende ed enti partner servizi mirati al loro fabbisogno, in termini di ricerca creativa ed innovativa. Nel caso specifico del format educativo di AD Communications l’obiettivo è duplice. Ė una sfida molto stimolante per i miei studenti che si apprestano a sperimentare nuovi linguaggi in un ambiente di lavoro sempre più concentrato sulla virtualità e nuove professioni correlate. Inoltre è un grande vantaggio anche per l’agenzia di comunicazione che può disporre di talenti giovani e creativi”.

La prima puntata dedicata alla grafica per i Social è visibile a questo link

Attuali e vicini alle nuove generazioni gli altri temi di questa seconda stagione, tra cui: Pinterest, i Reel di Instagram e le novità Social più gettonate come TikTok, Twitch e Clubhouse.

“L’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona – spiega il Prof. Andrea Straccialini coordinatore del progetto – da sempre è aperta a contaminazioni con il territorio e le sue imprese finalizzate a sperimentare e costruire prodotti che sappiano coniugare funzionalità ed estetica. Attraverso i social sarà interessante capire come enfatizzare le competenze professionali apprese dai ragazzi in questi anni di studio”.

L’iniziativa ha Media Partner News.48 il magazine online nato dal Constructive Network, espressione del giornalismo costruttivo, fondato da Assunta Corbo. Vitamine Social vuole essere un simbolo della costruzione di soluzioni e risposte connesse al mondo dei Social, laddove interpreta le domande degli studenti e le rielabora in un prodotto editoriale rispettando la “cultura del come”.

“Il giornalismo costruttivo – dichiara Deborah Annolino, ideatrice delle Vitamine Social – avvicina il mondo della comunicazione al mondo figurato dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona: quello che per il giornalismo è la parola, sono le immagini e la grafica per i designer. Insieme a Piera Pastore e Cristina Mignini ce la metteremo tutta per offrire alla rete un prodotto che sia piacevole ma soprattutto utile per i ragazzi”.

Le puntate sono visibili sui canali ufficiali di AD Communications:

Youtube,Facebook, Instagram