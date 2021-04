Scoperta “casa delle armi”: arrestato 50enne

Dodici armi da fuoco tra pistole e fucili, ventisei armi bianche (principalmente pugnali) e oltre 1800 munizioni di vario calibro. Blitz congiunto della Polizia di Stato di Sciacca e dei militari della Guardia di Finanza che hanno scoperto una vera e propria casa-museo delle armi. In manette è finito un cinquantenne agrigentino – L.A. – che in due distinte abitazioni (a Sciacca e Contessa Entellina) deteneva armi e munizioni mai denunciate. L’uomo aveva un regolare permesso per la detenzione di 180 armi di cui faceva collezione ma – in seguito ad ulteriori accertamenti – sono “spuntate” quelle mai dichiarate.

Durante il blitz le forze dell’ordine hanno anche rinvenuto 70 preziosi reperti archeologici che sono stati sequestrati e inviati alla Soprintendenza per gli accertamenti del caso su datazione e valore. L’uomo è stato prima sottoposto agli arresti domiciliari e, dopo l’udienza di convalida svoltasi in mattinata presso il Tribunale di Termini Imerese, all’obbligo di dimora presso la città di Sciacca.

L’operazione congiunta è stata condotta dal nuovo dirigente del commissariato di Sciacca, Salvatore Siragusa, e dal capitano della Guardia di Finanza, Giorgio Iozzia.