Sequestrati 180 mila prodotti in un negozio cinese

Sequestrati 180 mila prodotti pericolosi in provincia di Messina e contestate sanzioni amministrative nei confronti di un imprenditore cinese. I Finanzieri del Comando provinciale sono intervenuti in un negozio di Milazzo, segnalando il titolare alla Camera di commercio.

Nel corso del controllo hanno trovato una gran quantita’ di prodotti per la casa, giocattoli, materiale elettrico, privi delle informazioni minime tali da consentire di accertarne la provenienza, il materiale impiegato per il loro assemblaggio, nonche’ in taluni casi anche la mancanza del marchio CE, garanzia di conformita’ agli standard europei.