Sospeso mercato settimanale a Canicattì

Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale che, come accertato dai competenti organi sanitari, evidenzia un alto livello di rischio dovuto all’incremento dei casi di Covid-19 a Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura ha disposto il divieto di svolgimento del mercato settimanale su area pubblica del mercoledì, di via Carlo Alberto e traverse, per i giorni 21 e 28 aprile 2021.

Il provvedimento è stato adottato con O.S. n. 33 del 20 aprile 2021 e riguarda tutte le categorie merceologiche.