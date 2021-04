Tari ad Agrigento, Zicari: “Utilizzare bonus rifiuti Regione per abbassare tasse”

Secondo uno studio fatto dalla Uil – che ha preso in esame una famiglia di 4 componenti e una casa di 80 metri quadrati con reddito Isee 25mila euro – Agrigento risulterebbe tra le città con la tassa sui rifiuti più cara in Italia (quarta per la precisione). La media nazionale è di 307 euro mentre ad Agrigento si versano in media 470 euro annui.

Sulla vicenda è intervenuta Roberta Zicari, prossima all’ingresso al consiglio comunale di Agrigento: “Chiedo al Sindaco di Agrigento se sia possibile utilizzare i 164 mila euro in arrivo dalla Regione come premio per aver superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata, per poter portare le bollette degli Agrigentini almeno in linea con la media nazionale, e quindi “abbassarle” (anche creando un bonus ristoro/sconto) di circa 100 euro ad utenza (per avvicinarci alla media nazionale) o nei limiti dello stanziamento regionale (e quindi di importo simbolico). Probabilmente potendo contare solo sullo stanziamento regionale di 164 Milà euro, l’importo/bonus in bolletta verrebbe fuori di importo simbolico, ma avrebbe il senso ed il valore di monito, di un impegno ad individuare una soluzione giuridica concreta che avvicini il costo delle utenze Agrigentine alla media nazionale, oltre ad essere un riconoscimento tangibile dell’impegno di tutti coloro che differenziando bene hanno consentito alla città di aggiudicarsi il rimborso. Avanti così: differenziare correttamente è un buon modo per ridurre i costi!” conclude Zicari.