Canicattì: Via San Pio da Pietralcina… aspettando il miracolo ( video)

Ci troviamo in Via San Pio da Pietralcina, qui alcuni abitanti ci hanno chiesto di raccontare in che condizioni vivono. Rientrare o uscire di casa è una vera impresa, se ti va bene ci lasci una parte dell’auto. Parlando con alcuni abitanti del quartiere , dicono che più volte durante questi anno, hanno segnalato la situazione, ma mai nessuno si è minimamente interessato alla situazione. Oltre alla situazione delle strade , anche la situazione igienico – sanitaria è drammatica, con un fetore di fogna insopportabile che costringe gli abitanti del quartiere a stare con le finestre chiuse. Noi l’abbiamo voluta raccontare con le immagini, con la speranza che chi di dovere possa intervenire

loading..