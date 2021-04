Era irreperibile dal 2016: arrestato 43enne di Licata

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del commissariato di Licata hanno arrestato un 43enne di Licata, già condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale.

L’uomo si era reso irreperibile dal 2016 facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti lo hanno individuato in Licata, mentre transitava sulla pubblica via, nei pressi di un centro commerciale. Tempestivamente bloccato, lo stesso è stato accompagnato dai poliziotti presso il Commissariato di Licata per la redazione degli atti di rito.

Deve scontare una pena di sette mesi per il reato per cui è stato condannato, nonché un anno di casa lavoro, così come disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento per analogo reato. L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Agrigento.