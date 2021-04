Giovane favarese vittima della “Truffa del bancomat”: denunciati due truffatori

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno individuato e denunciato in concorso in stato di libertà due truffatori, una donna di 39 anni di Pescara e un uomo di 34 anni di Napoli, per aver attuato la truffa del bancomat.

Nello specifico i militari dell’arma hanno ricevuto la denuncia da parte di una giovane 25 enne di Favara, la quale aveva effettuato una ricarica Postpay di 1000 euro per l’affitto di una abitazione. Scoprendo che era stata raggirata la vittima ha riferito tutto ai Carabinieri che, tramite le transizioni e le chiamate ricevute,riuscivano a risalire all’identità dei due truffatori.