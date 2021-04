Incendiano auto ex amica, ordinanza per una coppia

La polizia di Stato ha eseguito a Palermo un’ordinanza di misura cautelare per stalking nei confronti di un uomo e una donna di 50 anni e un uomo di 56 anni. Sono accusati di avere incendiato l’auto di una donna dopo che questa si era rivolta alla polizia. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Mondello e coordinate dal dipartimento fasce deboli della procura. Per l’uomo sono scattati i domiciliari e il sequestro dell’auto, mentre per la donna il divieto di avvicinamento alla vittima e la revoca del reddito di cittadinanza che percepiva da oltre un anno e mezzo. I tre protagonisti della vicenda facevano parte tutti di una comitiva coinvolta anche in episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti. La vittima delle minacce dopo un periodo si era allontanata dal gruppo.

I due stalker indagati temevano che la donna potesse raccontare qualcosa alla polizia. Cosi’ e’ iniziata una vera persecuzione. Prima sui social, poi al telefono con messaggi e telefonate, infine con l’incendio dell’auto. Tutto per ridurla al silenzio. Gli agenti hanno riscontrato quanto denunciato dalla vittima facendo scattare i provvedimenti.