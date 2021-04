Onda a Caltanissetta. Costituito il Direttivo della provincia nissena.

Continua l’avanzata del Movimento Popolare Regionalista – che vede tra i suoi fondatori l’On.Carmelo Pullara – all’interno del territorio regionale attraverso la costituzione di un altro Direttivo che ha sede, questa volta, nella provincia di Caltanissetta.

Il Presidente e Segretario Politico e Organizzativo del Movimento – Pullara – sottolinea come aggiungere questo tassello organizzativo in un momento certamente non facile per la regione sia un grande risultato, che premia un bel lavoro di squadra.

L’essere riusciti a radicarci anche in provincia di Caltanissetta – interviene il Commissario Giovanile Regionale, Riccardo Maiorca – nonostante le restrizioni dovute alla pandemia è prova che la “formula” è vincente: professionalità e vicinanza al territorio, pagano ed i frutti iniziano a vedersi. Contiamo – conclude Maiorca – un buon numero di adesioni anche per la fascia under 35, che poi rappresenta la classe dirigente del futuro. Stiamo lavorando alacremente, il seguito c’è.

Il comitato provinciale di Caltanissetta è composto da cittadini attivi ed attenti – riprende Pullara – e soprattutto innamorati di un territorio che da molto e può dare ancora molto in termini di valorizzazione dell’eccellenza siciliana.

Stiamo condividendo la nostra visione – continua Pullara – con i molti che ci stanno seguendo e queste adesioni, in antitesi al disinnamoramento dei cittadini per certa politica, sono la prova che stiamo percorrendo la strada giusta.

Auguro un buon lavoro – conclude l’On.Pullara –ai componenti del comitato della provincia di Caltanissetta: Al Sig.Agrò Vincenzo, al Dott.Erminio Amato, all’Ing. Foderà Angelo, al Sig.Giali Alessandro, al Sig. La Mendola Pietro, al Dott.Salvatore Saporito, al Sig. Sillitti Mauro, al Sig. Alessio Talluto, al Sig. Giuseppe Talluto, al Sig. Giovanni Vullo.

