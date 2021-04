Raccolta Differenziata a Licata: L’Assessore Montana comunica l’orario di raccolta del cartone per gli esercizi commerciali

Cambia l’orario di raccolta del cartone per gli esercizi commerciali.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Ambientali Antonio Montana.

<< Abbiamo disposto, con decorrenza immediata – è il commento dell’Assessore Montana – l’orario di raccolta degli imballaggi di carta e cartone provenienti dalle utenze non domestiche, quali esercizi commerciali e attività produttive. Il servizio di raccolta verrà effettuato dal lunedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Invitiamo gli esercenti a posizionare gli imballaggi davanti alla propria attività commerciale ben schiacciati, ridotti di volume e ordinati in modo da formare un corpo unico – conclude Montana – per evitare eventuali dispersioni >>.