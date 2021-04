Truffa e sostituzione di persona: denunciato 34enne a Canicattì

I poliziotti del commissariato di Canicattì, agli ordini del dirigente Francesco Sammartino, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, 34 anni, residente a Ficarazzi, per i reati di truffa aggravata dall’ uso di atto falso, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi. A carico della persona sottoposta alle indagini vi sono numerosi precedenti di polizia per truffa in danno di compagnie assicurative, perpetrate in diverse zone della Sicilia.

Nello specifico, il pluripregiudicato, appena riceveva richieste di polizze assicurative da parte di utenti del capoluogo siciliano, era solito contattare vari brocker assicurativi del territorio siciliano, ai quali, fornendo falsa documentazione attestante l’identità del contraente e false ricevute di bonifico bancario, riceveva polizze che poi a sua volta avrebbe rilasciato ad onesti cittadini. A quest’ultimi inoltre l’uomo, utilizzando delle scuse o rendendosi irreperibile, dopo il pagamento, non rilasciava alcun documento assicurativo.