ANPI promuove l’iniziativa strade di liberazione

In occasione del 25 aprile 76° anniversario della liberazione dal nazifascismo L’ANPI di Agrigento con l’adesione di CGIL, CISL e UIL ha promosso l’ iniziativa strade di liberazione.

Nella giornata del 25 Aprile, nel rispetto delle norme di contrasto al coronavirus, le delegazioni di Anpi, CGIl, Cisl, Uil deporranno un fiore nelle vie di Agrigento intitolate a Partigiani, antifascisti e martiri della resistenza.Le vie interessate sono: via 25 Aprile, via Pietro Nenni, via Calogero Graceffo, via Grasmi e la villetta Sandro Pertini.

Anche in un momento così complesso, come quello caratterizzato dalla pandemia, vogliamo, comunque, ricordare gli uomini e le donne che con le loro idee e grazie alla resistenza antifascista hanno contribuito a sconfiggere il regime fascista costruendo un Paese libero e democratico.

I valori della resistenza fascista sono, oggi, più che mai attuali e vanno salvaguardati e difesi in un momento nel quale si assiste al diffondersi di xenofobia, razzismo, intolleranza, omofobia, sovranismo e nazionalismo ovvero forme di fascismo moderne ed inaccettabili. Hanno concluso gli organizzatori.