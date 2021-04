Camion a fuoco tra Menfi e Sciacca: conducente in salvo

Arresta la marcia del suo camion non appena si accorge che del fumo fuoriesce dalla parte anteriore. In pochi minuti le fiamme divampano “inghiottendo” il mezzo pesante. Sono stati attimi di panico per un camionista lungo la Palermo-Sciacca, nei pressi di Menfi.

Il conducente ha avvertito l’immediato pericolo abbandonando in pochi secondo l’abitacolo. Sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.