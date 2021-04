Canicattì. Comitato 2021: “aspettando gli ispettori….”

In riferimento alla nota prot. 4475 del 22/03/2021 questo Comitato Civico 2021 si permette di porre il suo vivo compiacimento e l’inossidabile apprezzamento per avere tenuto in considerazione quanto esposto dallo stesso.

La predetta nota che può sembrare una semplice richiesta di atti in effetti rappresenta una svolta epocale simbolo della innovata sensibilità del Governo Regionale e dei Dirigenti Regionali verso problematica di carattere locale , ed, inoltre , brillanti organi di ascolto del grido di aiuto dei Comitati locali: Sinceri ringraziamenti.

Ciò posto , i nostri concittadini ci chiedono di conoscere il risultato l’indagine posta in essere e se il Comune di Canicattì ha adempiuto a quanto richiesto da questo Assessorato.

Per quanto ci riguarda, visto le buone premesse, siamo sicuri che codesto Assessorato , iniziata la procedura , porterà avanti quanto promesso, ciò pertanto si chiede , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.LGS N° 33/2013 , di conoscere l’esito della richiesta prodotta al Comune di Canicattì con la predetta nota.

Grazie anticipatamente della risposta che vorrete dare.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina