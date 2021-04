Caos all’Hub del Palacongressi: intervengono le Forze dell’ordine

Un giorno di ordinaria follia al Palacongressi di Agrigento, hub vaccinale per la provincia per la somministrazione di vaccini, dove si sono registrate lunghissime code e disagi. Nel primo pomeriggio è esplosa la rabbia delle persone che, ammassate e senza ormai seguire una fila, hanno iniziato a protestare.

Sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine: polizia, carabinieri e polizia locale hanno riportato la calma. Secondo una prima ricostruzione gli animi si sarebbero accesi per alcuni disguidi sulla fila, divenuta ingestibile. In mattina sembrava filare tutto liscio ma nel primo pomeriggio si è creata una gran confusione dovuta anche alla grande affluenza in seguito al primo giorno dell’open weekend che permette di somministrare dosi anche senza prenotazione.

loading..