Imbarcazione in avaria, pescatore salvato dalla Guardia Costiera a Licata

Avaria per un’imbarcazione al largo di Marianello, nel mare di Licata. A bordo del natante un pescatore licatese, che in grosse difficoltà viste anche le condizioni del mare non buone, ha lanciato subito la richiesta di soccorso.

Immediatamente una motovedetta della Guardia costiera ha raggiunto e soccorso l’occupante della piccola barca, trainata fino in porto. Sul posto anche il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Licata.