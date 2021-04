Lampedusa, approvato il progetto di ristrutturazione della Stazione Marittima

è stato approvato il progetto per la ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa. Il prossimo passo sarà la pubblicazione della gara d’appalto.

“Andiamo avanti, pur tra mille difficoltà legate a questo periodo che ha stravolto la vita di tutti noi, andiamo avanti con impegno e determinazione perché un’Amministrazione Comunale deve far fronte alle emergenze, ma non deve mai dimenticare il lavoro ordinario, la programmazione, la possibilità di progettare nuove strutture che possano offrire migliori opportunità ai cittadini, alle attività imprenditoriali ed ai turisti”, dichiara il sindaco di Lampedusa e Linosa, Toto Martello.

I lavori prevedono interventi esterni e sul prospetto della struttura, la cui finitura sarà ad “intonaco bianco” e richiamerà lo stile dei nostri tipici “dammusi”. Sono previsti anche interventi interni che modificheranno e rimoduleranno gli attuali spazi, rendendoli polifunzionali: potranno ospitare conferenze, dibattiti o esposizioni. La nuova Stazione Marittima non sarà dunque solo un “luogo di passaggio” ma un vero e proprio punto di riferimento per le attività portuali, per la comunità locale e per i turisti che sceglieranno di visitare le Pelagie.