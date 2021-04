Navigator idonei non assunti, oltre 2mila giovani scrivono al Governo, “Assumeteci”

Sono vincitori di concorso, idonei al lavoro, ma ignorati. Sono finiti in un limbo i Navigator del reddito di cittadinanza idonei al concorso ma non assunti dallo Stato. Selezionati e mai presi in considerazione. Ora scrivono una lettera al Governo nazionale per fare sentire la propria voce.

La lettera a Carfagna, Orlando e Brunetta

I Navigator Idonei affidano alla missiva tutte le loro perplessità e l’amarezza nei confronti dei diversi governi che si sono succeduti in questi ultimi due anni con un’unica costante: ignorarli. Si rivolgono ai Ministri Carfagna, Orlando e Brunetta in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando competenze. Giovani laureati che hanno superato una selezione pubblica articolata, un iter concorsuale strutturato sullo stesso modello previsto nel bando per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud. “Nonostante siamo stati adeguatamente e accuratamente selezionati, essendo stata vagliata la nostra formazione accademica, il nostro patrimonio culturale, nonché le specifiche conoscenze nelle materie oggetto di prova scritta (ben 10), non abbiamo avuto l’opportunità di mettere in campo le nostre competenze professionali”, denunciano i Navigator idonei.

Sono oltre 2000 gli idonei

Attualmente, non esiste alcun provvedimento che preveda la proroga delle graduatorie dei Navigator Idonei, le quali risultano “congelate” da febbraio 2020. Difatti, non è avvenuto lo scorrimento naturale delle graduatorie, necessario per la copertura dei posti vacanti, non raggiungendo indi il numero previsto in bando che è di 2980 Navigator. A oggi i Navigator contrattualizzati sono circa 2600, cioè 380 in meno dei posti disponibili. A ciò si aggiunga che il numero dei beneficiari tende a crescere costantemente.

Le richieste al Governo

Chiedono di ampliare il numero dei Navigator attingendo dalle graduatorie, in modo da rafforzare l’ organico dei centri per l’ impiego e il riconoscimento della loro posizione, avendo superato una selezione pubblica identica nella sua articolazione a quello che d’ora innanzi sarà il modello concorsuale ordinario. “Riteniamo di essere risorse valide – scrivono -, che potrebbero da subito essere impiegate, sia per fronteggiare la carenza di organico nella PA, che per potenziare le Politiche Attive, nelle quali bisogna fortemente investire per realizzare una vera rinascita socio-economica del nostro Paese. Noi Navigator Idonei siamo elemento fondamentale in questo progetto di ricostruzione dell’ Italia, per uscire vittoriosi dalla crisi che stiamo attraversando.

