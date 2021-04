Ordina forniture sanitarie e non la paga: 58enne condannato per truffa

Il Tribunale di Agrigento ha disposto la condanna – ad un anno e tre mesi di reclusione – nei confronti di un 58enne agrigentino, per il reato di truffa. L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, avrebbe ordinato mediante una società di sua proprietà alcune forniture di articoli sanitari pagate con due assegni postdatati per un importo di 7 mila euro: il primo assegno è risultato avere una causale non conforme mentre il secondo addirittura scoperto dei necessari fondi.

Per tale motivo il 58enne era stato citato direttamente a giudizio dalla Procura di Agrigento. Adesso il Tribunale lo ha ritenuto responsabile del reato.