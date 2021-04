Racalmuto, si riaprono le porte del Teatro Regina Margherita

Finalmente, dopo tanti anni, la commissione provinciale pubblico spettacoli composta dall’Ing. Andrea Abruzzo dei vigili del fuoco, il Dott. Calogero Alfredo Taibi per l’ASP, dell’esperto in materia elettrica l’Ing. Alfonso La Carrubba, il Tecnico Comunale Ing. Francesco Puma e dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale Nicoló Sferrazza, ha dato il via libera alla riapertura del Teatro Comunale Regina Margherita, un gioiello dell’architettura ottocentesca voluto dal Sindaco Gaspare Matrona su progetto dell’Arch. Dionisio Sciascia.

“Uno spazio culturale di straordinario livello architettonico viene restituito alla fruizione pubblica della città, delle associazioni, dei gruppi e delle tante compagnie teatrali che da tempo hanno espresso la volontà di esibirsi nel nostro teatro, tanto caro a Leonardo Sciascia, dichiara il sindaco Vincenzo Maniglia. Un’altro obiettivo del programma della Lista Maniglia è stato raggiunto. L’intera Giunta ringrazia quanti negli anni si sono impegnati con serietà e competenza per risolvere tutte le complicate problematiche che ostacolavano la riapertura del Teatro, aldilà delle proprie Responsabilità e degli orari lavorativi, e in particolare i dipendenti Nicolò Di Falco, Mario Castellacci, Francesco Morreale e Sergio Pomo”,prosegue soddisfatto il Sindaco Maniglia. Grazie al costante impegno dell’Assessore alla Cultura Enzo Sardo, un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Oriana Penzillo per l’impegno profuso ed il notevole contributo nel suo incarico ex Assessore alla Cultura del comune e nel nuovo incarico RSPP.”