Sciacca, impegnati 102mila euro per il Carnevale a settembre

Sciacca guarda al Carnevale previsto per settembre 2021. Con delibera n. 67 del 2 aprile scorso, il 1° Settore Affari Generali e Turismo ha impegnato la somma di 102.100 ero per la realizzazione del Carnevale 2021. Somma occorrente per la custodia-conservazione dei carri allegorici, per l’uscita, per la restante quota del 50% del premio bonus e per il rimborso spese del carro Peppe Nappa.

La somma viene finanziata con l’introito dell’imposta di soggiorno. Si dà seguito all’accordo sottoscritto tra il Comune e le Associazioni dei Carri Allegorici.

I partecipanti all’edizione del Carnevale di Sciacca 2021

Partecipano 5 carri allegorici di categoria“A” e 2 di categoria “B”, oltre al carro di Peppe Nappa, come di seguito:

Categoria “A”

Associazione SARANNO FAMOSI 2007, Carro Allegorico: “MissioneBilbao”

Associazione E ORA LIFEMMI TU, CarroAllegorico: ”Volere Volare”

Associazione LA NUOVA ISOLA, Carro Allegorico: ”Iononhopaura”

Associazione ARCHIMEDE, Carro Allegorico: ”Doppio Joker”

Associazione NUOVE EVOLUZIONI, Carro Allegorico:”All’ultimo Respiro”

Categoria“B”

Associazione LA NUOVA AVVENTURA, Carro Allegorico: ”E ce la scialaquiam

Associazione Culturale COMITATO NUOVA IDEA, Carro Allegorico: ”Unni….passitu nun chisci l’erba”

Carro fuori Concorso Peppe Nappa dell’Associazione Culturale RIPARTIAMO DA ZERO