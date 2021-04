Alessandria della Rocca, over80 vaccinati nella sede Avis

Sono 120 gli over 80 vaccinati grazie alla sinergia tra comune di Alessandria della Rocca, distretto socio sanitario, medici di famiglia e volontariato Avis.

L’ iniziativa, voluta fortemente dal sindaco Giovanna Bubello, dimostra come nei piccoli centri senza ospedali, gli anziani possono essere vaccinati nei comuni di residenza evitando disagi ad una popolazione fragile.

Il sindaco lo scorso 6 marzo, in una missiva chiese all’ass reg alla salute, all’asp di ag ed al distretto socio sanitario, la possibilità di organizzare la campagna vaccinale degli ultraottantenni e dei soggetti fragili, residenti nel comune di Alessandria della Rocca, per tutelare gli anziani che per la maggior parte vivono soli e di pensione minima , impossibilitati a sostenere i costo di un taxi o della badante x spostarsi su strade fatiscenti ed sporsi ad ulteriori pericoli di contagio.

“Abbiamo dato una risposta importante, alla cittadinanza composta per la maggior parte da anziani. Adesso ci attiveremo per vaccinare a domicilio gli allettati ed i fragili , attraverso il contributo dei medici di famiglia”, ha dichiarato il sindaco Bubello.