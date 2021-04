Allaccio abusivo alla rete elettrica: un arresto a Favara

Furto di energia elettrica a Favara. Durante un controllo congiunto da parte dei Carabinieri della locale tenenza insieme al personale dell’ Enel hanno scoperto in contrada Sant’Anna Priolo un allaccio abusivo alle rete pubblica in un’abitazione di proprietà di un 36 enne del luogo.

In attesa della direttissima al tribunale di Agrigento che si svolgerà nella giornata di oggi il favarese è stato posto agli arresti domiciliari.

