Bivona, al via lavori di ristrutturazione residenza comunale

E’ stato firmato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della Residenza Municipale di Bivona.

L’opera, frutto di un progetto presentato dall’amministrazione comunale nel 2018 di importo pari a euro 1.250.000, prevede il rifacimento del cappotto esterno, della copertura, infissi, illuminazione, impianti fotovoltaico e solare termico e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio comunale.

“Esprimo grande soddisfazione per l’inizio di un cantiere importante grazie al quale, finalmente, prende vita un progetto strategico di riqualificazione dell’intera area del Complesso Gesuitico che ospita la Sede Comunale che garantirà a utenti e personale dipendente la doverosa accessibilità e vivibilità che questo edificio storico e la comunità meritano”, dichiara il sindaco di Bivona Milko Cinà. Un profondo ringraziamento all’Assessore ai Fondi europei e all’urbanistica Cannizzaro, al Dirigente del settore tecnico geom Marretta e a tutti i tecnici comunali per il grande lavoro svolto.Gli uffici comunali saranno trasferiti nei prossimi giorni nei locali dell’ex Università (via Roma) e dell’ex convento di S.Rita (piazza S.Giovanni).”