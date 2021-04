Cammarata, appaltati i lavori di sistemazione del campetto di calcio

Appaltati i lavori per la sistemazione del campetto di calcetto di via Ugo La Malfa, nel quartiere Gianguarna a Cammarata. I lavori prenderanno il via grazie al contributo di 42.000 euro concesso al Comune con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, somme destinate ai Comuni per infrastrutture sociali.

“Un altro tassello al posto giusto, un altro progetto che inizia a concretizzarsi e che vede pian piano il conseguimento di uno dei principali obiettivi che fin dall’inizio ci siamo posti e cioè restituire alla cittadinanza, ai ragazzi in particolare, luoghi e strutture degradate, dice il sindaco Giuseppe Mangiapane. Un obiettivo portato avanti in particolare dal vice sindaco, il dott. Aurelio Imbornone con delega alla “Rigenerazione Urbana”, che ringrazio per il costante impegno dimostrato quotidianamente.