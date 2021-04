Cani guida a sei non vedenti: l’iniziativa dei Lions

Saranno sei i cani guida che da domenica accompagneranno ogni giorno

altrettanti non vedenti e che saranno donati cinque dai Lions clubs ed

uno dai Leo clubs durante il Lions day distrettuale che si svolgerà sulla piattaforma Zoom domani 18 aprile in tutta la Sicilia a partire dalle 9.00. Saranno presenti il governatore distrettuale Mariella Sciammetta e gli officers distrettuali, di circoscrizione, di zona e dei vari clubs dell’isola,

oltre che ovviamente soci Lions ed ospiti esterni.

La manifestazione permetterà di consegnare formalmente a sei non vendenti altrettanti cani guida, già appositamente addestrati nel centro di

Limbiate, vicino Monza, dove da anni i Lions hanno messo in piedi una

“scuola” all’avanguardia per la preparazione dei cani per l’assistenza

ai non vedenti. I cani saranno consegnati a San Giovanni Gemini,

Sciacca, nel messinese e nel palermitano. Durante la manifestazione

saranno pure ammessi 96 nuovi soci in diversi Lions clubs siciliani,

segno che nemmeno la pandemia ha ridotto l’attività di assistenza dei

Lions siciliani, attirando a loro altre persone desiderose di mettersi

in gioco al servizio degli altri. Il Lions day con la “giornata mondiale

dell’investitura” è un evento che si svolge simultaneamente in tutto il

mondo e vuole offrire il benvenuto ai nuovi soci Lions che entreranno

così da quel giorno a fare parte dell’organizzazione di clubs di

servizio più grande al mondo, nonché dare l’opportunità agli stessi

Lions di sensibilizzare l’opinione pubblica presente all’evento sulle

attività benefiche e di solidarietà svolte in oltre cent’anni dalla

fondazione del sodalizio. E’ dal 1917 infatti che i Lions si prodigano

in tutto il mondo a favore dei bisognosi e delle comunità locali,

aiutando i non vedenti e gli ipovedenti, offrendo servizi, donando pasti

e beni a chi si trova in difficoltà, promuovendo raccolte fondi

destinate a combattere la fame, le malattie, la disuguaglianza, per

difendere l’ambiente, non solo nelle aree più povere della Terra, ma

anche “sotto casa”, dove spesso ci sono sacche di povertà e di degrado

che molti di noi ignorano. Ecco perché si dice che “dove c’è un bisogno,

lì c’è un Lions pronto ad intervenire”.