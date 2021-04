Canicattì, Consiglio Comunale convocato per le ore 19:00 di Giovedì 29 aprile 2021

Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19:00 di Giovedì 29 aprile 2021 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20:00 in seconda convocazione.

Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla seduta che si terrà in modalità remoto in video-conferenza. Nella mattinata di giovedì 8 aprile sarà comunicato e notificato il LINK per il collegamento in videoconferenza.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

INTERROGAZIONI.

MOZIONE: “ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA AL BANDO DELLE ARMI NUCLEARI E PER LA RATIFICA DEL TRATTATO SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 16882 DEL 20/04/2021, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. ALBERTO TEDESCO .

MOZIONE: “ATTO DI INDIRIZZO PER L‘ISTITUZIONE DELL‘ASSESSORATO COMUNALE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PREPOSTO ALL‘ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 17959 DEL 22/04/2021, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. ALBERTO TEDESCO .

MOZIONE: “ATTO DI INDIRIZZO PER L‘INTITOLAZIONE DI UNA VIA/PIAZZA CITTADINA A STEFANO SAETTA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 17971 DEL 23/04/2021, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI MURATORE CALOGERO, LI CALZI SILVIA, APRILE DIEGO E DI BENEDETTO FABIO .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ RECESSO DEL COMUNE DI CANICATTÌ DAL CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.37783 DEL 09/10/2020, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE GIANGASPARE DI FAZIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.48023 DEL 11/12/2020, PROPONENTE DOTT. ANGELO CUVA ASSESSORE CON DELEGA ALLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS N.267/2000 SENTENZA N.72/2017 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO CONTROVERSIA ANGELA MARIA SCAGLIONE C/COMUNE DI CANICATTÌ R.G. N.72/2107”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.8466 DEL 23/02/2021, PROPONENTE ING. GIOACHINO MELI, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 75– DIREZIONE TERZA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N.15 DEL 06.03.2013 “ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA COSTRUZIONE DI N.20/30 ALLOGGI SOCIALI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI DESTINATI ALL‘EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA DALLA L.R. N.79/1975 E S.M.I. IN CONTRADA MONTAGNA ( FOGLIO 42 PARTICELLE 565 – 185 – 374 – 187 – 369 – 368 – 367 – 295 E FOGLIO 44 PARTICELLE 61 – 62 – 438 – 63) (P. U. N. 13/2011). PRESENTATO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA “S. ANTONIO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.8616 DEL 24/02/2021, PROPONENTE ING. GIOACHINO MELI, RESPONSABILE DELLA P.O. N.5 – DIREZIONE TERZA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ REGOLAMENTO PER L‘APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, PER L‘OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 837)”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.16991 DEL 20/04/2021, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E TRIBUTI RAG. VINCENZA LICATA.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

b) se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.