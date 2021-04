“Discarica abusiva in terreni sequestrati”: quattro assoluzioni a Naro

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – nei confronti di quattro imputati accusati di aver creato e gestito una discarica abusiva su un terreno in parte sequestrato alla criminalità organizzata in territorio di Naro.

La vicenda risale al 2015 in seguito ad un accertamento della Guardia di Finanza dopo un esposto. Una discarica composta da eternit e pneumatici fu rinvenuta durante il sopralluogo. Una parte del terreno era stata confiscata alla criminalità organizzata e data in gestione alla cooperativa “Rosario Livatino”. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Leonardo Marino, Alessandro Rampello e Anna Barragato.