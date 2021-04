Evade 2 volte i domiciliari e sequestra la madre in casa, arrestato

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato con l’accusa di evasione e maltrattamenti in famiglia un uomo di 49 anni, disoccupato, con precedenti penali.

L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti di polizia che lo hanno sorpreso mentre stava per rubare uno scooter nella zona di piazza Archimede, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, a ridosso dell’ingresso del palazzo della Prefettura.

Un fatto accaduto domenica scorsa ma l’uomo, che era stato sottoposto agli arresti domiciliari, non avrebbe resistito alla tentazione di fare due passi ed i carabinieri lo hanno sorpreso 2 giorni dopo mentre passeggiava per le vie del centro storico. Anzi, dalle informazioni fornite dalle forze dell’ordine, si era recato in un bar per consumare una birra.

Ai domiciliari

Al termine dei controlli, l’uomo era stato dichiarato in stato di arresto ma l’autorità giudiziaria ha, ancora una volta, concesso i domiciliari al 49enne, che, però, nonostante il precedente, non avrebbe fatto tesoro di questa esperienza. Infatti, come emerge nella ricostruzione dei carabinieri della stazione di Ortigia, al comando del maresciallo Santo Parisi, nella giornata di ieri, avrebbe preso la decisione di uscire di casa per un’altra passeggiata.

