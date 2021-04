Campobello di Licata, Provvedimento su celebrazione funerali e orari comune e cimitero

Il Comune ha disposto il divieto di celebrazione dei funerali nelle giornate di domenica e festivi infrasettimali. Questo per l’effetto della pandemia covid. Il sindaco Giovanni Gioacchino Picone, inoltre, ha disposto la variazione dell’ orario degli uffici comunali: per gli utenti, il Comune sarà chiuso sino al 30 aprile, se non sarà necessaria la loro presenza in ufficio, mentre il cimitero comunale, sino al prossimo, sarà aperto: dalle ore 8 alle ore 13, nei giorni feriali; 8,30 – 12,30 giorni festivi.

Giovanni Blanda