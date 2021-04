Cianciana, ritrovato vivo il sessantenne scomparso una settima fa

“Con immensa gioia vi comunico che il nostro concittadino Carmelo Gagliano è stato ritrovato vivo.” E’ con questo breve messaggio pubblicato su Facebook che il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha annunciato il ritrovamento di Carmelo Gagliano, il 60enne scomparso da Cianciana nella giornata di sabato 17 aprile.

L’uomo è stato ritrovato a circa un chilometro dal centro del paese, vicino la sua abitazione. E’ stato avvistato da un gruppo di ciclisti che si trovava a transitare da quelle parti. Sul posto i Carabinieri che lo hanno ritrovato nascosto e rannicchiato all’interno di una grotta e in buono stato di salute; per una settimana si è cibato delle fave che raccoglieva in giro. Ulteriori accertamenti sono stati disposti e il sessantenne è stato trasferito presso l’Ospedale di Ribera.

Negli scorsi giorni la Prefettura aveva attivato tutti i protocolli per l’avvio delle ricerche coordinate dai Carabinieri della compagnia di Cammarata, guidati dal capitano Sabino Dente, e dai militari della locale stazione. In campo sono scesi anche I vigili del Fuoco, le unità cinofile e la protezione civile.