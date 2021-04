Come il tablet può sostituirsi a computer e smartphone per l’intrattenimento online

Il mondo dell’intrattenimento online si è nel tempo adattato sempre meglio ai diversi device in commercio. In questo modo oggi possiamo passare le ore giocando a videogiochi MMORPG sfruttando al meglio la potenza dei nostri computer fissi o possiamo ascoltare musica in qualsiasi momento direttamente dal nostro smartphone. Ci sono casi in cui però sia computer che cellulari possono essere sostituiti dal tablet, un dispositivo ibrido che ci permette di ampliare i nostri confini dell’intrattenimento online.

L’universo dei giochi per tablet

I nostri tablet funzionano un po’ come dei grandi smartphone. I programmi che utilizziamo sono infatti scaricabili dai principali app store e non sono invece installati come nel caso di quelli per computer. In molti sensi il tablet è quindi un sostituto del cellulare, almeno per quanto riguarda il mondo dei giochi online, ma con una marcia in più. Esistono infatti ad esempio giochi scaricabili tramite app che sono difficili da utilizzare su smartphone e invece esprimono tutto il loro potenziale sul grande formato dei tablet. Sul tablet possiamo infatti godere di esperienze di gioco molto più immersive grazie ai sofisticati videogiochi, sempre più realistici e in alta definizione, che possiamo scaricare. Pur non raggiungendo il livello dei complessi giochi per computer, le app per tablet possono comunque regalarci sessioni di gioco entusiasmanti.

I vantaggi dei giochi su tablet non si fermano però alle app, perché possiamo accedere anche a moltissimi giochi su browser. Tra questi spiccano ad esempio i tanti giochi offerti dai casinò online che intrattengono gli utenti grazie a grafiche all’avanguardia e partite trasmesse in tempo reale che richiedono quindi l’utilizzo di un dispositivo in grado di regalare un’esperienza simile a quella dei casinò reali. Un discorso simile è quello che si può fare per tutti quei programmi online che permettono di organizzare partite a diversi giochi di ruolo o giochi da tavolo in connessione con gli altri giocatori a distanza. Anche in questo caso giocare sullo smartphone sarebbe riduttivo perché pedine, personaggi e ambientazioni sono spesso molto dettagliate e solo sullo schermo di un tablet è possibile ricreare una valida alternativa al tabellone da gioco fisico.



Il cinema a portata di mano

Se i tablet sembrano sostituirsi agli smartphone per quanto riguarda i giochi online, questi diventano invece un’ottima alternativa ai computer fissi o portatili quando parliamo di video online. Sempre più spesso infatti oggi amiamo passare le ore guardando una puntata dopo l’altra del nostro show preferito o andando alla scoperta di nuovi youtuber. Internet è andato ormai a sostituirsi alla televisione perché in grado di offrirci trasmissioni sempre nuove e accattivanti on demand, dandoci così la libertà di scegliere quando sintonizzarci. Per guardare però video, film e telefilm c’è bisogno di uno schermo che abbia buone dimensioni e quindi ci ritroviamo spesso a utilizzare la nostra SmartTV o il computer. Fortunatamente però i tablet riescono oggi a offrirci un’esperienza simile a quella di questi dispositivi regalandoci anche una piena libertà di movimento. I computer portatili, per quanto ormai molto leggeri, sono infatti ancora oggi molto ingombranti e difficili da usare fuori casa.

I tablet ci permettono invece di accedere ovunque a tutti i nostri programmi di streaming preferiti occupando uno spazio molto ridotto. Possiamo quindi passare il tempo guardando film o video durante lunghi viaggi in treno, al parco o a casa di amici. I tablet diventano quindi dei veri e propri laptop muniti di touch screen, la cui versatilità li rende dei veri e propri cinema portatili. Ma non solo, se abbiamo a disposizione una buona connessione internet e il nostro tablet ha almeno qualche giga di memoria, possiamo scaricare una vera e propria libreria cinematografica sul nostro dispositivo in modo da poter accedere a film e video anche quando siamo offline.