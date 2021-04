Conclusa la gara per migliorare la SP ex Regionale Agrigento – Cattolica Eraclea

Concluse le procedure della gara d’appalto, tramite procedura negoziata, per i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale ex Regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea ed Esa di contrada Fauma. La gara è stata aggiudicata, provvisoriamente, all’Impresa Gruppo Venere di Vallelunga Pratameno in provincia di Caltanissetta che ha offero un ribasso del 38,084%. Il contratto sarà stipulato dopo le verifiche amministrative dei requisiti della ditta aggiudicataria. L’importo a base d’asta dell’appalto era previsto in365.000,00 euro, compresi 9.125,00 euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

I lavori progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali riguardano interventi pianificati già da diverso tempo. Sono previsti il contenimento di scarpate, drenaggi per il convogliamento acque sotterranee e piovane, la collocazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e di nuove barriere di protezione, realizzazione di opere in muratura, ripristino o risagomatura della sede stradale.

Gli interventi consentiranno di migliorare la transitabilità su strade che permettono, soprattutto nei periodi estivi, di bypassare il tratto più problematico della SS 115 tra Agrigento e Realmonte, per quanti vogliono raggiungere i lidi dei territori di Siculiana, Montallegro ed Eraclea Minoa, oltre, naturalmente, ad agevolare i consueti spostamenti quotidiani dai comuni interni di quel comprensorio.