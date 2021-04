Cuccioli abbandonati per strada: passante ne riesce a salvare solo uno

Una intera cucciolata e’ stata abbandonata oggi a Sciacca, in contrada Bordea. Su cinque cuccioli solo uno e’ sopravvissuto, seppur attualmente in condizioni critiche. Lo rende noto l’associazione Oasi Ohana, rifugio per cani abbandonati che sorge a Santa Margherita di Belice (AG), fondato sei anni fa da Chiara Calasanzio. Un passante ha notato una cassetta di legno, quelle utilizzate per la frutta, da cui proveniva un lieve lamento. Quando si e’ avvicinato ha trovato quattro cuccioli gia’ morti e uno ancora vivo. Il passante ha dunque deciso di chiamare subito la volontaria saccense Adriana Montalbano che a sua volta ha coinvolto l’Oasi Ohana: Chiara si e’ precipitata sul posto per verificare quanto accaduto e cercare di salvare il superstite.

