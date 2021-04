Emergenza Covid e imprese in ginocchio, così aumenta l’usura in Sicilia

Un fenomeno in grande crescita secondo le ultime stime di Confcommercio che dedica una giornata alla problematica.

Così l’associazione di categoria dedicherà quest’anno la Giornata della legalità a tutti i commercianti dell’isola vittime di usura. “Noi siamo al loro fianco – dice il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti -. La pandemia catalizza tutte le attenzioni, per l’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale che ne scaturiscono. Ma tutte le problematiche salienti che regolano il nostro vivere civile e comunitario, a partire da quella della legalità, prerequisito perché un territorio si sviluppi in armonia, restano aperte e da affrontare”.