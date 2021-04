Porto Empedocle, Lattuca: “aree verdi in stato d’abbandono”

Il consigliere comunale Calogero Lattuca, nonché candidato a sindaco alle prossime amministrative, ha avanzato una interrogazione consiliare al primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina, con oggetto il decoro urbano cittadino ed in particolare dell’area in cui insiste l’ aiuola-rotatoria “Maestri del Lavoro”, adiacente la caserma dei Carabinieri .

“L’area si presenta in totale stato di degrado ed abbandono- spiega il consigliere Lattuca- piena di sterpaglie ed erbacce incolte e, ricadendo in una delle vie di accesso al centro cittadino, ritrae un impresentabile biglietto da visita della città marinara. Ciò, documenta la scarsa efficienza ed efficacia da parte dell’Amministrazione comunale, nel pianificare interventi di bonifica e riqualificazione delle aree verdi cittadine. Nel caso dell’aiuola- rotonda, qualora, l’ente preposto alla cura e manutenzione della zona, non fosse il comune, sollecito con celerità il sindaco a prendere provvedimenti direttamente o indirettamente, affinché si proceda subito con il diserbamento degli spazi verdi e la piantumazione di fiori e piante, per migliorare l’area.Interventi di decoro urbano in tutto il centro abitato – conclude Calogero Lattuca- sono necessari ed obbligatori nel rispetto degli stessi abitanti e, per promuovere l’immagine di Porto Empedocle, città ricca di storia, cultura e soprattutto, in vista della stagione estiva, meta di turisti, fonte primaria dell’economia di Porto Empedocle”.