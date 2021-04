Agrigento, ripristinato il parco giochi di Villa Bonfiglio

Ripristinati i giochi di Villa Bonfiglio ad Agrigento; sono state installate video camere di nuova generazione che sorveglieranno h24 l’area.

” Era un impegno che avevamo promesso in campagna elettorale, dichiarano il sindaco Miccichè insieme all’assessore Vaccaro. In meno di 6 mesi questa area giochi è tornata ad essere fruibile, sono dei piccoli segnali che danno concretezza alla nostra comunità.”

L’amministrazione inoltre sta lavorando per posizionare ulteriori giochi nell’area di Villa Bonfiglio e in settimana inizieranno i lavori per la ristrutturazione della fontana.