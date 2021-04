Immissione in servizio di un istruttore amministrativo, categoria C, a seguito di mobilità esterna volontaria. Il Comune ha provveduto ad immettere al lavoro, dal 29 aprile prossimo. E’ stata assunta Domenica Stefania Madonia, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e completo. Madonia è nativa di Cammarata.

Giovanni Blanda