Canicattì, 16 auto senza assicurazioni: sequestro e sanzioni per 14mila euro

Lo scorso fine settimana, il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì, in servizio di pattuglia automontata, ha proceduto al sequestro di 16 autovetture sprovviste di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 193 del C.D.S., sanzionando i possessori ad una multa pari ad € 890,00 cadauna, per complessivi € 14.000,00 circa. Le auto in questione risultavano parcheggiate nella pubblica via, di cui 13 appartenenti ad un rivenditore di auto usate.

loading..