Infrastrutture, la Cgil Sicilia: “Commissari incontrino sindacati”

Sono cinque i commissari straordinari nominati dal governo per lo sblocco di importanti opere pubbliche in Sicilia. Il provvedimento riguarda complessivamente la nomina di 29 commissari in tutto il Paese per 57 opere pubbliche e ha avuto il via libera definitivo qualche giorno fa.

“Il nostro auspicio- dicono Francesco Lucchesi, segretario regionale Cgil, e Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Sicilia – e’ che adesso opere che consideriamo strategiche possano decollare, nel pieno rispetto dei protocolli sulla sicurezza e sulla legalita'”.

Le opere commissariate sono la diga Pietrarossa di Caltagirone, i lavori nel porto di Palermo, il percorso ferroviario Messina/Catania/ Palermo e inoltre la Palermo/Trapani via Milo, la Ragusa/Catania e la “Strada degli scrittori” (Ss 640 Agrigento/ Caltanissetta). I due esponenti della Cgil chiedono ai commissari nominati “incontri con il sindacato per potere contribuire alla ripartenza celere dei cantieri assicurando la sicurezza e i diritti dei lavoratori.