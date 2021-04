Mariagrazia Brandara su Recovery Fund: “Rivendichiamo i diritti del Meridione. No complici di una classe politica sorda e muta. Niente alibi”

il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara è stata tra i sindaci del meridione che, in rappresentanza dei 500 sindaci della rete Recovery Sud, hanno protestato in Piazza Plebiscito a Napoli per rivendicare le somme decurtate dal recovery fund, come ha avuto modo di dire, intervenendo.

Al Mezzogiorno del Paese, infatti, sarebbe spettato il 68%, circa 140 miliardi invece, il governo Draghi, sotto la spinta di una componente fortemente settentrionale, rivede i criteri assegnando al Mezzogiorno solo il 40% dei 209 miliardi del Recovery Sono circa 80 miliardi: 60 in meno, dunque.

