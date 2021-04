Maxi furto a negozio di cellulari in via Atenea: indagati due favaresi

La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Emiliana Busto che coordina l’inchiesta, ha iscritto nel registro degli indagati due persone di Favara – un trentenne con precedenti specifici e un quarantenne – sospettati di essere gli autori del maxi colpo ad un negozio di cellulari svaligiato lo scorso 9 aprile.

Secondo una prima ricostruzione i due, forzando una finestra, avrebbero fatto irruzione nel negozio portando via oltre 5mila euro in contanti custoditi in una cassaforte, un computer di ultima generazione e quattro smartphone. Nelle scorse ore la Procura ha disposto perquisizioni nelle abitazioni degli indagati a caccia di prove.