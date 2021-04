Il 16 Aprile scorso è stata rinnovata la Segreteria Regionale del Sindacato lavoratori della Mobilità ( SLM ) aderente a FAST CONFSAL SICILIA.

Il Sindacato della Mobilità, rappresenta le Categorie dei FERROVIERI del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e delle ATTIVITÀ FERROVIARIE .

Fra i componenti della Segreteria, risulta essere stato eletto dal DIRETTIVO REGIONALE, l’Agrigentino Dott. Filippo Lo Brutto, dipendente dell’ AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA, sposato e padre di tre figli.

Al dott. LO BRUTTO è stata affidata la responsabilità organizzativa del Sindacato e le problematiche occupazionali legate al trasporto pubblico in Sicilia.

Persona di grande esperienza e capacità organizzativa, la sua nomina arriva in un momento alquanto delicato che vede interessate le aziende pubbliche e private del settore, in sofferenza, a causa dell’ emergenza sanitaria venutasi a determinare da oltre un anno, come del resto gli stessi lavoratori che malgrado il mancato rinnovo contrattuale nazionale di categoria hanno saputo garantire alla collettività il diritto alla Mobilità nell’isola.

Soddisfazione ed apprezzamento sono giunti dal Segretario generale di FAST CONFSAL SICILIA, Giovanni Lo Schiavo .

“ Sono certo che la nuova Segreteria Regionale del Sindacato che si occupa di mobilità sul territorio Regionale, saprà assicurare competenza e capacità a tutela degli interessi dei lavoratori e a salvaguardia dei livelli occupazionali”.

