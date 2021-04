“Chi fermerà la Musica”,il mondo dello spettacolo protesta…..

Il 1 maggio 2021 – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – nello lo spazio antistante il Tempio di ERCOLE presso la Valle dei Templi di Agrigento, avrà luogo “Chi fermerà la Musica”, una manifestazione già autorizzata in rappresentanza di tutti i settori dell’intrattenimento (TURISMO, MUSICA, TEATRO, DANZA…).

Per l’occasione le Categorie esprimeranno l’indignazione ad una serie di decisioni imposte dal Governo Nazionale che, ad oggi, non consentono di lavorare in sicurezza nonostante i già 14 mesi trascorsi di fermo e di totale indifferenza.

Ogni partecipante per accedere dovrà essere munito dei presidi anti-covid e rispettare la distanza interpersonale dai partecipanti.

Lo scopo della manifestazione sarà quello di sensibilizzare attraverso gli organi di stampa la gravissima condizione in cui versa l’intero settore

Nota: nonostante quella giornata potrebbe essere ZONA ROSSA,

si precisa che secondo l’attuale D.P.C.M. gli spostamenti per “partecipazione a manifestazione” sono consentiti.