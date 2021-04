Il WWF partecipa al: NoFire ! FaciemuSCRUSCIU for future

Si effettuerà venerdì 7 maggio dalle 18 il Flash Mob “FaciemuSCRUSCIU” organizzato da decine di associazioni, vede, giàoggi, 22 aprile, per la Giornata della Terra, centinaia di adesioni in tutta la Sicilia per sensibilizzare amministrazioni, politici e cittadini sulla piaga incendi dolosi che da anni provoca il depauperamento della flora e fauna siciliana.

Ormai non sono solo i boschi nel mirino di criminali incendiari ma anche la macchia mediterranea, che è alla base dell’habitat dei nostri ambienti.

Il WWF Sicilia Nord Occidentale, ha aderito convintamente all’evento che avrà luogo in ogni parte della nostra martoriata e vilipesa isola.

Per conoscere le associazioni partecipanti più vicine a te e tutti i dettagli dell’evento basta consultare anche la pagina www.facebook.com/wwf.palermo

Inoltre, nel sito www.wwfsicilianordoccidentale.it, è presente una mappa interattiva.