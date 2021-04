M5S all’ARS: Nuova apertura Ss 640 è risultato della caparbietà politica di Cancelleri e del M5S

“La riapertura di un nuovo tratto della strada statale 640 che collega Caltanissetta e Agrigento innestandosi con l’autostrada A19 costituisce la prova tangibile che la volontà politica conta più di 1000 difficoltà burocratiche. L’imminente completa riapertura della s.s. 640 è il risultato della caparbietà politica del movimento cinque stelle tramite il sottosegretario Giancarlo Cancelleri cui va il nostro plauso e ringraziamento”. A dichiararlo sono i deputati regionali del movimento cinque stelle all’assemblea regionale siciliana a proposito della riapertura di un nuovo tratto della s.s. 640. “Sin dal suo insediamento – spiegano i deputati – Cancelleri con il supporto del gruppo M5S all’Ars ha dovuto far fronte ad una situazione pregressa assolutamente non semplice. C’erano le imprese che non ricevevano i pagamenti e ancora disagi dovuti ad una viabilità assolutamente improponibile per una Regione strategica come la nostra. Contestualmente si sta lavorando anche sui cantieri dell’Agrigentino la cui ultimazione consegnerà finalmente la SS 640 ai siciliani. Fa piacere riscontrare come oggi, l’assessore Regionale alle infrastrutture Marco Falcone, si esprima positivamente sullo sblocco dell’opera. Quella di oggi è l’ennesima giornata di festa verso la normalizzazione di un sistema che di normale ha davvero poco. Con il movimento cinque stelle in ruoli chiave le strade si costruiscono. Siamo certi che Che i siciliani abbiano capito chi opera con i fatti e chi fa chiacchiere” – concludono i deputati.

loading..