Nella Villa Comunale continua senza sosta l’opera di incivili che la offendono e sfregiano, di vandali che ne hanno divelto in alcune parti la pavimentazione, che continuano indisturbati a distruggere metodicamente i manufatti con le descrizioni delle piante e degli alberi che vi sono collocati, che danneggiano i giochi per bambini, e, cosa ancora più grave perché ne evidenzia l’estremo grado di barbarie, che hanno divelto i gradoni che delimitano l’area ove è collocata l’altalena per bambini diversamente abili e acceso un fuoco nelle adiacenze della parte posteriore della lapide che ne ricorda la donazione, avvenuta nel 2017, da parte del Lions Club Canicattì Host e il LEO Club Canicattì.

Con la presente, dunque, si chiede di ripristinare con estrema urgenza quanto è stato danneggiato nella Villa Comunale e di effettuare con le verifiche necessarie nei parchi giochi per bambini del territorio al fine di metterli in sicurezza.

Si chiede, inoltre, di dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.03.2019, con la quale si è espressa la unanime volontà dell’assemblea cittadina di circoscrivere i parchi giochi per bambini presenti nel territorio attraverso idonee recinzioni, dotandoli di un solo accesso e con un orario di apertura e di chiusura gestito da personale comunale o da volontari e, considerato quanto accade, di valutare che misure similari vengano disposte anche per la Villa Comunale, unico polmone verde della nostra Città, vanto e alimento della nostra Memoria storica, la cui integrità deve essere salvaguardata in ogni modo dalla barbarie da cui è ferita e vilipesa.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco