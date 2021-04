Rifiuti, tanta plastica e ingombranti presso la foce del fiume Akragas

Grande successo per Plastic Free Onlus per l’iniziativa che, domenica 18 aprile ha visto più di 15.000 personein tutta Italia in azione per il bene dell’ambiente. Negli appuntamenti svolti in contemporanea sono stati raccolti oltre 170 mila chilogrammi di plastica e rifiuti di ogni genere portando così il conteggio finale dell’associazione ad oltre 500 mila chilogrammi di spazzatura eliminata dalla natura dalla sua nascita fino ad oggi.

Ad Agrigento 33 i volontari che hanno raccolto presso la foce del fiume Akragas 450 Kg di rifiuti e 150 di ingombranti.

“La raccolta si è svolta in maniera ordinata e rispettando le vigenti normative anticovid, abbiamo avuto grande partecipazione nonostante le restrizioni sia dalla cittadinanza, con la presenza di 5 volontari tra bambini e ragazzi sotto la maggiore età, sia da parte di volontari provenienti da Raffadali, Ravanusa, Porto Empedocle, Naro. Ci aspettavamo tanta plastica e ingombranti, ma non sono mancate le sorprese negative ma anche positive, come la pulizia di un nido di 11 uova di anatra o papera completamente sommerso dalla plastica e rifiuti trovato sulle sponde finali del fiume. La giornata è stata emozionante come testimoniano le dichiarazioni di due splendide volontarie che vi riporto”, ha dichiarato Alessandro Arcuri per il Comune e responsabile dell’ evento.

Fanno eco le parole di Giovanna Capraro: “Rabbia nel vedere troppa plastica su una spiaggia che dovrebbe essere protetta. La consapevolezza di avere poco tempo e moltissimo da raccogliere e cammini con occhi a terra cercando di non farti sfuggire nulla. Tristezza, perché vorresti raccogliere tutto, ma sai che non puoi.”