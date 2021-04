Sciacca, al via lavori dell’Auditorum di Santa Margherita

Appaltati a Sciacca, per poco più di 500 mila euro, i lavori per il restauro e l’allestimento dell’Auditorium che sorgerà nel Complesso monumentale di Santa Margherita in Sciacca.

La realizzazione dell’Auditorium, che avrà una capienza di 120 posti a sedere, fa parte del più ampio recupero strutturale e funzionale dell’intero Complesso che è stato già individuato da una legge del 1991 come museo regionale interdisciplinare e per il quale il Governo Musumeci ha deliberato uno stanziamento 7 milioni di euro.

“Con il restauro della Chiesa di Santa Margherita in cui sarà allestito l’Auditorium – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – si colloca il primo tassello del più ampio disegno per la realizzazione del Museo interdisciplicare regionale di Sciacca, atteso ormai da vent’anni. Il finanziamento di quest’opera, dopo lunghi anni di silenzio, è frutto della volontà del governo regionale e avvia una nuova stagione di promozione culturale del territorio. Importante il ruolo svolto dalla Soprintendenza di Agrigento che ha curato la progettazione, consentendo di effettuare il recupero di un bene monumentale di grande valore storico e artistico, che verrà restituito al territorio come polo culturale di grande importanza per l’intero comprensorio”.

I lavori, inizieranno a breve, e saranno realizzati dalle imprese riunite COGECA s.r.l. e PRESEDIL srl. L’Auditorium, dotato di arredi e di sofisticate attrezzature audio e video, sarà destinato ad accogliere eventi ed attività culturali. All’interno, in una splendida combinazione di arti, sarà possibile ammirare le opere pittoriche di Giovanni Portaluni e di Michele Blasco, oltre al maestoso organo a canne seicentesco con balconata e cassa lignea decorati con sculture policromate di santi e angeli.

“Gli interventi, frutto del lavoro di squadra svolto dalla Soprintendenza, – evidenzia il Soprintendente dei beni Culturali di Agrigento, Michele Benfari – mirano a recuperare l’affascinante spazio interno della Chiesa decorato con stucchi in stile barocco realizzati tra il 1609 e il 1624 da Orazio Ferraro, rinomato stuccatore e pittore siciliano del Seicento. Siamo davanti a un bene di grande valore artistico tanto che, in fase di progettazione, abbiamo previsto la realizzazione di una controporta in vetro stratificato che regola l’accesso all’aula della Chiesa e che, oltre ad assolvere a compiti di sicurezza e mitigazione “audio/termica”, consentirà ai visitatori di ammirare, sin dal loro ingresso, l’incredibile spazialità dell’aula e il suo ricchissimo apparato decorativo”.